РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец на первенстве Центрального федерального округа по баскетболу завоевали серебро, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях, которые проходили с 30 января по 3 февраля в Одинцовском городском округе, участвовали юниоры до 18 лет. За первое место боролись 6 команд из Одинцова, Чехова, Мытищ, Красногорска и Люберец.

Люберецкий баскетболист Сергей Скотников вошел в символическую сборную турнира в качестве лучшего игрока.