РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 31-летнего Виталия Васильева, пропавшего пять дней назад, сообщила супруга пропавшего.

Васильев родился 1 июля 1990 года. Последний раз выходил на связь 4 февраля, после этого его местонахождение неизвестно. Его глаза карие, рост 180 сантиметров. Был одет в красную куртку и черную шапку.

«Он работал в Подольске. Мы подали заявление в полицию. Просим всех, кто знает о его местонахождении, сообщить по телефону: 8(937)668-98-25», - сказала супруга пропавшего.