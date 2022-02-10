В последнее время россияне все больше интересуются отдыхом в Арктике. Чем можно заняться в этом регионе и какие проблемы еще предстоит решить, чтобы превратить Арктику в место притяжения туристов, читайте в материале.

Угрозы экологии из-за дикого туризма

Из личного архива Юрия Коробова

Туроператоры предлагают морские круизы, рафтинг, катание на лодках, рыбалку и охоту, лыжные и пешеходные маршруты. Начиная с 2000 года экспедиционный центр Русского географического общества ежегодно на месяц-полтора создает дрейфующий ледовый лагерь «Барнео». Там можно заняться подледным дайвингом, покататься на мотосанях и собачьих упряжках, полетать на воздушном шаре.

Но во время отдыха нельзя забывать о своей ответственности за сохранность природы. Не только туристы, но и организаторы поездок должны соблюдать простое правило: отдохнул — убери за собой.

«Речь идет о простых правилах экоэтикета. Арктика — это не отель с системой «все включено», в котором персонал круглосуточно заботится о чистоте и удобстве для туристов. Здесь нужно самому проявлять инициативу: быстроразлагаемые бытовые отходы необходимо закапывать, а остальной мусор — увозить. Только тогда можно говорить об увеличении турпотока в уникальные, заповедные места», — утверждает эксперт-эколог, председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов.

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Вывоз отходов с проектом «Чистая Арктика»

Из личного архива Юрия Коробова

Развитие полярной зоны находится в центре серьезных исследований ООН в РФ и станет для России одним из основных приоритетов. В 2021 году стартовал проект «Чистая Арктика», в котором уже приняли участие 2220 человек. Они очистили 110 гектаров территории: вывезли или утилизировали 1500 тонн различных отходов.

Для молодых людей участие в таком проекте — не только полезная работа, но и уникальная возможность побывать в Арктике, увидеть северное сияние, понаблюдать за жизнью белых медведей.

«Реки, озера, леса, земли составлены самой природой в единую композицию, которая дарит незабываемые эмоции и приток сил. Вот это надо беречь, что бы ты ни развивал, какие территории бы ни осваивал. Больше всего Арктика поражает девственной чистотой. Здесь как нигде понимаешь, что белый цвет имеет множество оттенков, а грязная «каша» на улицах наших городов — это вовсе не снег», — рассказывает Юрий Коробов.

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Принцип «не навреди»

Из личного архива Юрия Коробова

В июле 2021 года Русское географическое общество организовало арктическую экспедицию. Во время путешествия эксперт-эколог Юрий Коробов и другие представители РГО смогли убедиться, что у наших северных регионов огромный туристический потенциал.

Нехватка мест размещения, неразвитая инфраструктура — вопросы решаемые. Бизнес, как известно, реагирует на спрос, а спрос растет: появляются новые отели и турбазы, туроператоры расширяют перечень маршрутов и продуктов.

Пока отдых в Арктике довольно дорогой — в первую очередь из-за больших расстояний. Но если бы подключилось государство, как минимум субсидировав перелеты, число туристов выросло бы многократно за счет молодежи, стремящейся к новым впечатлениям и познавательным путешествиям.

Развитие индустрии гостеприимства может стать точкой роста экономики северных территорий, если в процессе все будут руководствоваться известным принципом «Не навреди».

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