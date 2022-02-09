РИАМО - 9 фев. Российский фигурист Илья Авербух прокомментировал сообщения об обнаружении допинга в анализах одного из отечественных спортсменов на Играх-2022, сообщает Nation News.

По мнению Авербуха, информации еще не хватает, чтобы давать какую бы то ни было оценку допинг-скандалу.

«Какие могут быть мнения, комментарии? Мы все обладаем одной информацией, которую получили из неофициальных источников. Когда будет абсолютный факт, тогда и будет что-то по этой теме», – отметил фигурист.

Такого же мнения придерживается и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он призвал дождаться официальной информации и назвал сложившуюся ситуацию сложной.

Ранее британский портал Inside the Games сообщил о проблемах с тестированием на допинг у одной из российских фигуристок, которая выступает на Олимпийских играх в Пекине. Официальной информации по этому поводу еще не поступило.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>