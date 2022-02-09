РИАМО - 9 фев. В России начнут отменять ограничительные мероприятия по коронавирусу в аэропортах после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если сценарий с преодолением форм в виде острых респираторных инфекций будет сохраняться, то мы вернемся к обычной жизни. К обычным полетам без ПЦР-тестов, без каких-либо дополнительных анализов. Ключевым фактором допуска на борт самолета будет самочувствие пассажира», — сказал Горелов.

Он добавил, что все страны, в том числе Россия, принимают решения при снятии ограничительных мер исходя из уровня коллективного иммунитета и реальной эпидемиологической ситуации.​

За минувшие сутки в России выявили 183 103 новых случая заражения, вылечились 97 163 человека. Всего с начала пандемии в РФ выявили 13 330 769 случаев Covid-19, 10 803 305 пациентов выздоровели.

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