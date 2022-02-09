РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 фев. Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Эдуард Сущенко в среду проверил, как ведется уборка кровель от снега и наледи в домах на ул. Шараповской в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Он отметил, что это одна из плановых проверок, которые на территории региона ведомством проводятся в ежедневном режиме.

«Проверки у нас проходят постоянно. Очистка крыш – процесс непрерывный, поскольку выпадение осадков продолжается. Приходится по несколько раз очищать одни и те же кровли, чтобы обеспечить полную безопасность граждан», – сказал Сущенко.

Он добавил, что на ул. Шараповской в Мытищах видно, что работы ведутся, управляющая организация и органы местного самоуправления успевают проводить мероприятия, чтобы не допустить риска для жителей: чистятся парапеты и свесы балконов, убираются снег и лед, но все-таки еще есть, что очищать.

«Пока не закончится сезон, кровли будут чиститься, многоквартирные дома будут проверяться, а недостатки – устраняться», – отметил Сущенко.

Заместитель генерального директора управляющей компании Сергей Жандаров уточнил, что снег с крыш очищается уже в 4-й раз за этот сезон. Снегопады обильные, осадков много. Поэтому создана специальная бригада, состоящая из 12 альпинистов.

«Все заявки от жителей контролируются. Осматриваем дома сами и массово начинаем очистку после сигнала «Снегопад». Очищаем козырьки, все выступающие поверхности, не допускаем падения снега, льда с парапетов, отливов, с коробок кондиционеров. Поток заявок поступает через диспетчерские службы, домовые чаты, плюс часть сообщений приходит от Госжилинпекции Московской области», – сказал Жандаров.

Участники проверки напомнили, что в обязанности управляющих организаций входит своевременная очистка кровель для обеспечения полной безопасности граждан. Санкции очень серьезные – штрафы от 250 до 300 тыс. рублей на юридическое лицо и от 50 до 100 тыс. рублей на должностное.