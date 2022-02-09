РИАМО - 9 фев. Московское областное УФАС России выявило нарушение порядка проведения открытого электронного конкурса на закупку в 2022 году работ по содержанию сетей наружного освещения в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС провело внеплановую проверку по обращению ООО «Чипэлектро». Компания посчитала, что организаторы торгов неправомерно установили порядок оценки в конкурсной документации.

Торги были организованы комиссией по осуществлению закупок администрации Одинцовского округа и муниципальным казенным учреждением «Центр муниципальных закупок» Одинцовского округа. По результатам проверки УФАС пришло к выводу о неправомерности действий этих учреждений.

Подмосковное УФАС России выдало администрации городского округа и «Центру муниципальных закупок» предписание об устранении допущенных нарушений.