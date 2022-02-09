РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. На поверхности реки Пахра в подмосковном Подольске остается прослойка воды между льдом и снежным покровом, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы региона. По состоянию на 8 февраля, на реке Пахре в черте поселка Дубровицы городского округа Подольск показали величину льда, как и накануне, от 14 до 21 см. Между льдом на поверхности Пахры и укрывающим его снежным покровом продолжает оставаться прослойка воды.

Горожан просят быть осторожнее и не пренебрегать правилами безопасности. Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности Подольского ТУ не выявлено.