РИАМО - 9 фев. В доме правительства Московской области подвели итоги развития волонтерства в 2021 году, за этот период в поддержку добровольцев вложили свыше 100 млн руб., сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

На встрече присутствовали представители Главного управления социальных коммуникаций, комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, члены Общественной палаты Московской области, а также представители регионального отделения партии «Родина» в Подмосковье.

«За прошедший год регион инвестировал более 100 млн рублей в систему поддержки волонтерского движения. Работа в этом направлении будет продолжена, предполагается реализовать ряд инициатив по увеличению объема финансовой поддержи, кроме того, предполагается использовать новые инструменты нематериальной поддержки», — сказал замначальника управления социальных коммуникаций правительства Московской области Роман Кирица.

Председатель комиссии по вопросам соблюдения законодательства комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Никита Габов завел разговор об оказании помощи семьям с детьми, имеющими орфанные заболевания и паллиативный статус.

В свою очередь первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева поддержала идею о проведении обучения добровольцев и предложила провести в муниципальных общественных палатах Подмосковья обсуждения по выработке наиболее эффективного механизма поддержки волонтеров, работающих с детьми и семьями, столкнувшимися с подобными редкими заболеваниями.

С декабря 2020 года работает цифровая платформа «Волонтеры Подмосковья» для консолидации сил и координации задач. На ресурсе зарегистрировано более 7 тысяч человек.