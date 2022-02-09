РИАМО - 9 фев. Житель Москвы 1928 года рождения обратился за помощью к сотрудникам полиции по факту кражи денежных средств. Неизвестные похитили у него деньги дистанционным способом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как сообщил полицейским пенсионер, в начале сентября ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банковской организации. Мошенник убедил москвича, что его средствам угрожает опасность и их необходимо перевести со своего счета.

Сумма материального ущерба превысила 1 млн рублей. Сейчас сотрудники полициии устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Сотрудники финансовых организаций никогда не просят перевести деньги или сообщить персональные и банковские данные. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует прекратить звонок и сообщить о нем в полицию.