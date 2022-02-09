РИАМО - 9 фев. Московское областное УФАС России внесло ООО «Модуль Эксклюзив» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта с администрацией Реутова, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Фирма должна была осуществить поставку столов для поликлиники в микрорайоне 10-10А, однако нарушила условия исполнения контракта. В связи с этим администрация округа расторгла договор и обратилась в УФАС.

На заседании комиссии ведомства компания не представила доказательств устранения допущенных нарушений. Изучив дело, антимонопольная служба приняла решение о включении сведений в отношении ООО «Модуль Эксклюзив» в реестр недобросовестных поставщиков.