РИАМО - 9 фев. Во вторник, 8 февраля, температура воздуха в Москве и области прогрелась до весенних значений. Метеостанция на ВДНХ зарегистрировала среднюю суточную температуру воздуха на отметке +0,7 градуса, а средняя температура по области была +1,1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

С начала 2022 года такое потепление случилось впервые. В начале февраля температурный фон в Московском регионе соответствовал последней декаде марта.

Теплее всего во вторник днем было в Коломне, где максимальная температура воздуха достигла +2,6 градуса. Сутки 8 февраля стали для Московского региона третьим случаем с положительной температурой воздуха с начала зимы, другие наблюдались в начале декабря.

Оттепель сохраняется в регионе и в среду. Днем в Москве температура воздуха в столице составляет +1 градус, по области держится на уровне +2 градусов. В регионе наблюдается переменная облачность без осадков.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сейчас температура воздуха в Москве на 40-45 дней обгоняет календарные показатели. Это связано с циклонами, которые перемещаются по территории европейской части страны.

Синоптики прогнозируют, что в феврале жителей Москвы и области может ждать еще несколько подобных потеплений.

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