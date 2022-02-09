РИАМО - 9 фев. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту обнаружения человеческих останков на заводе в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в Сигнальном проезде, во время сортировки бытовых отходов были найдены фрагменты мужского тела – голова и руки.

Личность жертвы устанавливается. Назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Специалисты также выясняют причины и обстоятельства произошедшего.