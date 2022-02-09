РИАМО - 9 фев. Дети, которые перенесли инфицирование омикрон-штаммом коронавируса, могут столкнуться с такими постковидными симптомами, как раздражительность, бессонница и плаксивость. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«По проведенным медицинским анализам - а они являются критерием истины доказательной медицины - установлено, что у каждого третьего (ребенка - ред.) отмечается постковид, и у каждого он разный», - сказал Горелов.

Переболевшие дети могут терять концентрацию внимания, они становятся неусидчивыми, раздражительными, плаксивыми, возможно появление бессонницы. Продолжительность этих симптомов разнится, как и у взрослых, и может сохраняться от 6 до 12 месяцев.

«Я считаю, что диспансеризация детей в постковиде - это очень важная составляющая», - добавил Горелов.​

Ранее он сообщил, что дети оказались такими же восприимчивыми к омикрон-штамму, как и взрослые. Они так же болеют в бессимптомной, малосимптомной, среднетяжелой и тяжелой формах.

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