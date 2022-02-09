РИАМО - 9 фев. Более 217 тыс. поездок совершили пассажиры в автобусах «Мострансавто» на 15 новых муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах с начала текущего года. Ранее эти маршруты обслуживали другие перевозчики, сообщает пресс-служба компании.

Новые маршруты обслуживают пассажиров в Одинцовском и Рузском округах, Солнечногорске, Звенигороде и Мытищах.

Самыми популярными маршрутами стали №№10 «Сукромка – м/р Леонидовка», 5 «ст. Мытищи – м/р Леонидовка» (оба обслуживает МАП №10 г. Королева) и 7 «ст. Тучково – ул. Луговая» (МАП №6 г. Одинцово).

По маршруту №10 было совершено более 36 тыс. поездок, №5 – 30,6 тыс. поездок, №7 – около 29 тыс. поездок.

Большинство пассажиров рассчитывается за проезд бесконтактными банковскими картами или гаджетами (было совершенно 92,6 тыс. операций). Также пассажиры часто оплачивают проезд картой «Тройка» – более 34,3 тыс. операций.

Пассажиры «Мострансавто» смогут создать личный кабинет на сайте компании. В личном кабинете у пользователей будет возможность оставлять перевозчику предложения, жалобы и благодарности.