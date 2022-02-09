РИАМО – 9 фев. Национальный поставщик лекарственных препаратов АО «Ланцет» открыл новый фармацевтический склад в селе Покров подмосковного Подольска. Склад позволит обеспечить хранение растущих объемов инновационных препаратов, сообщает пресс-служба АО «Ланцет».

Общая площадь складского комплекса с офисом составляет 7,6 тыс. кв. м. Это в 2,5 раза больше, чем предыдущий. Новый склад позволит компании в 6 раз повысить объемы хранения препаратов, в 5 раз увеличить скорость обработки заказов. Увеличенные складские мощности предотвратят дефицит лекарственных препаратов на рынке во время пандемии. Это очень важно для «Ланцета», который работает для сохранения жизни и здоровья жителей России.

«Увеличение складских мощностей позволяет нам сформировать долгосрочные безопасные товарные запасы для нивелирования возможных перебоев в цепочках поставок для еще более оперативного обеспечения пациентов инновационными жизнеспасающими препаратами», – сказал генеральный директор АО «Ланцет» Антон Зыбин.

Он добавил, что во время пандемии коронавируса «Ланцет» столкнулся с нарушениями логистических цепочек, остановками заводов, дефицитом сырья. Из-за этого было нужно как можно быстрее перестраивать внутренние процессы деятельности.

Склад в Подольске полностью отвечает международными стандартами дистрибуции GDP (Good Distribution Practice, или «Надлежащая дистрибьюторская практика»). Четыре 2-режимные холодильные камеры обеспечивают качественную и эффективную обработку возросших объемов термолабильных препаратов. Чтобы оперативно подбирать и отгружать нужные лекарства без пересортов, системы складского хранения и топология склада организованы специальным образом.