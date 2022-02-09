РИАМО - 9 фев. В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа 10 февраля пройдет общественное обсуждение по разработке концепции благоустройства лесопарка «Дубки», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На встречу пригласили местных жителей, бизнесменов, общественников и других неравнодушных людей. По итогу собрания будет выработана концепция благоустройства парка.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, обратная связь и диалог с жителями – это важная составляющая соучаствующего проектирования.

«В процесс проектирования общественных пространств, парков мы вовлекаем жителей, активистов, местные сообщества и других заинтересованных лиц для того, чтобы совместно определять проблемы территории, потребности людей, совместно принимать решения, и, как следствие, повышать эффективность проекта. Мы неоднократно убедились на своем опыте, что вовлеченность жителей в принятие решений и реализацию проектов повышает их удовлетворенность городской средой и помогает сформировать положительную оценку», – сказал он.

Собрание начнется в 18:30, по адресу: г. Апрелевка, д. 15-А, дворец культуры г. Апрелевка.

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