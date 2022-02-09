РИАМО - 9 фев. В период школьных каникул дети чаще выбирают местом для игр железнодорожную инфраструктуру. Чтобы предупредить детский травматизм, железнодорожники и правоохранители проведут рейды в местах, где чаще всего пассажиры нарушают правила безопасности, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В ходе проверок особое внимание будет уделяться тем участкам железнодорожных путей, которые прилегают к образовательным учреждениям.

С начала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число несчастных случаев с участием детей на объектах Московской железной дороги уменьшилось почти вдвое: с 7 до 4 случаев.

Чаще всего дети получают травмы, когда ходят по путям в неположенном месте. Также дети часто переходят пути перед движущимися поездами, пытаются залезть на платформу или спрыгнуть с нее.

К получению подростками травм также нередко приводит увлечение мобильными устройствами и играющая в наушниках музыка.

Родителей и преподавателей призывают разъяснять несовершеннолетним правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.