РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Полномочия Муниципальной избирательной комиссии городского округа Люберцы передали Территориальной избирательной комиссии города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Возложение полномочий Муниципальной избирательной комиссии на Территориальную избирательную комиссию предусмотрено ч. 4 ст. 24 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ч. 3 ст. 12 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области». Решение о возложении полномочий Муниципальной избирательной комиссии на ТИК принимает соответствующая избирательная комиссия субъекта РФ на основании обращения представительного органа этого муниципального образования», - сказал член ТИК города Люберцы Олег Анохин.

Решение приняли в целях исключения повтора функций ТИК и муниципального избиркома по организации выборов на одной и той же территории.