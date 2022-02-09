РИАМО - 9 фев. Сборная России по хоккею одержала победу над швейцарскими спортсменами в первом матче на зимней Олимпиаде, которая сейчас проходит в Пекине, сообщает Федеральное агентство новостей.

На 20-й минуте матча гол в ворота сборной Швейцарии забросил форвард Антон Слепышев. Победа россиян помогла набрать им 3 очка. Теперь они возглавляют турнирную таблицу группы B.

11 февраля российским хоккеистам предстоит сразиться с командой Данией.

В 2018 году на зимних Играх в Корее россияне одержали победу над немцами в финале. Встреча закончилась счетом 4:3. Тогда отечественные хоккеисты впервые за 26 лет выиграли золото.

Ранее российского фигуриста, ставшего победителем командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, заподозрили в приеме допинга. В настоящий момент идут юридические консультации, из-за которых церемония награждения наших спортсменов затягивается.

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