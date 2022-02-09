РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Министр культуры Московской области Елена Харламова в среду вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым посетила Пестовский парк.

«В прошлом году мы завершили здесь третий этап реконструкции: благоустроили лесную часть - теперь здесь есть лыжероллерная трасса с пунктом проката и теплой раздевалкой, скейт-парк и памп-трек, открыт современный семейный ресторан», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что главный результат проделанной работы - ежедневный отдых и занятия спортом в парке сотен жителей, и количество посетителей только растет.