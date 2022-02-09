РИАМО - 9 фев. Прославленный советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит в положительные допинг-пробы российских фигуристов на Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Информация о якобы сомнительном результате допинг-теста одного из российских фигуристов появилась в СМИ 8 февраля. Из-за этого затягивается награждение российских спортсменов, которые заняли первое место в командном зачете по фигурному катанию. В настоящий момент идут юридические консультации.

«Не верю, что кто-то из наших может быть с допингом. Будем надеяться, что все будет нормально!» — заявила Тарасова в интервью «Чемпионату».

Российские фигуристы завоевали золотые награды зимних ОИ-2022 в командных соревнованиях в Пекине 7 февраля. В составе команды выступили: Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева.

Фигуристы из США получили серебро, японская команда — бронзовые медали.

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