РИАМО - 9 фев. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 11 956 случаев Covid-19. Наибольшее число случаев выявили в Подольске – 1017, в Люберцах – 873, в Сергиево-Посадском округе – 869, в Одинцовском округе – 793, в Красногорске – 747, в Солнечногорске – 586, в Орехово-Зуевском округе – 547, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Чехове за сутки выявили 513 случаев, в Мытищах – 452, в Ленинском округе – 405, в Раменском округе – 379 и в Воскресенске – 306.

284 случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Балашихе, 273 – в Истре, по 263 – в Домодедове и Дубне, 249 – в Павловском Посаде, 231 – в Пушкине, 228 – в Долгопрудном, 188 – во Фрязине, 179 – в Наро-Фоминском округе, 177 – в Коломне, 166 – в Клину, 165 – в Ступине, 154 – в Дмитровском округе и 151 – в Богородском округе.

В Ивантеевке выявили 133 заражения, в Лобне – 131, в Реутове – 119, в Озерах и Электростали – по 103, в Лыткарине – 91, в Лотошине – 79, в Егорьевске – 73, в Кашире – 70, в Серпухове – 61, в Жуковском – 57 и в Серебряных Прудах – 52.

43 заражения выявили в Шатуре, 39 – в Химках, 37 – в Лосино-Петровском, 33 – в Щелкове, по 32 – в Волоколамске, Дзержинском и Котельниках, 28 – в Протвине, 26 – в Луховицах, по 17 – в Бронницах, Зарайске и Краснознаменске, 16 – в Рузском округе, 15 – в Королеве, 12 – в Электрогорске, по 10 – в Пущине и Талдомском округе, 5 – во Власихе, 3 – в Можайском округе, по 1 – в Черноголовке и Шаховской.

Ни одного нового случая заболевания не было выявлено в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном и Рошале.

С начала пандемии в Московской области было выявлено 857 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли после заражения 13 665 пациентов, выздоровели после коронавируса 680 559 человек.

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