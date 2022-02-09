РИАМО - 9 фев. Действующий в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности продлили до 12 часов 11 февраля из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» является вторым уровнем опасности и означает потенциально опасную погоду.

Днем в среду температура воздуха в столице составляет +1 градус, по области держится на уровне +2 градусов. В регионе наблюдается переменная облачность без осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в регионе будет облачно, а температура воздуха будет находиться в пределах от 0 до +3 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сейчас температура воздуха в Москве на 40-45 дней обгоняет календарные показатели. Это связано с циклонами, которые перемещаются по территории европейской части страны.

Оттепель в Москве продлится до конца недели>>