РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Жители частных домов в Люберцах могут ознакомиться с графиком технического обслуживания газового оборудования на 2022 год на сайте «Мособлгаза». В адресной строке нужно указать номер домовладения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Техобслуживание, которое проводится не реже одного раза в год, позволяет контролировать степень изношенности газового оборудования и предупредить большинство аварийных ситуаций.

Жителям напомнили, что собственники газового оборудования подписывают договор с организациями самостоятельно. Заключить договор можно через личный кабинет, по телефону горячей линии: 8(800)200-24-09 или в одном из офисов обслуживания населения.