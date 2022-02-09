РИАМО - 9 фев. Из-за распространения штамма омикрон повторная заболеваемость Covid-19 среди населения выросла до 15%, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«К сожалению, омикрон оказался уникальным и в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент – до 15% болеют повторно», – рассказал Горелов.

Он добавил, что не имеет значения, каким штаммом до этого был заражен человек. В этом случае играет особенность иммунитета каждого человека, по этой причине рекомендуется вакцинироваться через каждые 6 месяцев.

Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах. В России на выбор доступны несколько отечественных препаратов.

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