РИАМО - 9 фев. Чтобы максимально обезопасить себя в случае нападения грабителей, не стоит проявлять агрессию. Также всегда нужно помнить, что главная ценность - это жизнь и здоровье, а не вещи и деньги, сообщил РИАМО руководитель группы компаний безопасности «Витязь» Денис Гоманов.

«Неважно, где вы находитесь (магазин, улица, темный переулок), если к вам подошли люди, которые угрожают вашей жизни и здоровью, однозначно надо завести разговор. Руки вперед с открытыми ладонями - это психологически говорит о том, что вы агрессии не проявляете. Вы готовы к диалогу, выслушать преступника, что он хочет», - сказал Гоманов.

В случае готовящегося нападения необходимо оценить обстановку, определить количество грабителей и их вооружение, чтобы понять, возможно ли оказать сопротивление. Если противник явно сильнее или их много, то безопаснее будет отдать им требуемое. Главный приоритет - собственная жизнь и здоровье.

Эксперт добавил, что в магазинах, как правило, весь товар застрахован, поэтому не стоит рисковать собой ради него.

«Сотрудники магазина должны это четко осознавать. <…> Если они не могут оказать сопротивление, проще отдать то, что они (преступники - ред.) хотят. Это застраховано, это будет потом компенсировано тем или иным способом», - сказал Гоманов.

При запланированном налете на торговую точку злоумышленники могли заранее провести разведку и выяснить, какое сопротивление им могут оказать.

«Любой сотрудник в охранной форме - это потенциально сдерживающий фактор. Его отсутствие понижает выживаемость магазина в том или ином криминогенном районе», - заключил эксперт.

Ранее четверо злоумышленников напали на магазин «Пятерочка» в подмосковной Истре. Грабители избили бейсбольными битами директора торговой точки, ее мужа и продавца-кассира. Последняя скончалась на месте от полученных травм. Налетчиков удалось задержать по горячим следам.

По факту произошедшего возбуждено дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. В ближайшее время задержанным налетчикам предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Трагедия в Истре может послужить толчком к тому, чтобы еще раз проверить сертификацию и лицензирование деятельности охранных структур в Подмосковье.

Разбойное нападение на магазин в Истре. ВИДЕО>>