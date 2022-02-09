РИАМО - 9 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться разъяснения ситуации с допинг-тестом российского фигуриста на Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что с допинг-пробой одного из фигуристов сборной РФ якобы возникли проблемы, был зафиксирован «сомнительный тест». Из-за этого факта могут быть пересмотрены результаты командных соревнований по фигурному катанию. При этом сборная России взяла в них золото. В настоящий момент идут юридические консультации.

«Надо дождаться разъяснений МОК», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также призвал не ориентироваться на источники по российским фигуристам.

Национальная команда России 7 февраля одержала победу в рамках командного турнира по фигурному катанию и завоевала золотые медали ОИ-2022.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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