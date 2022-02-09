РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 1017 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 34 625, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 11 956 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 857 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 665 человек. Выздоровели и выписались 680 559 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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