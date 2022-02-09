РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 фев. В индустриальном парке «Южный врата» Домодедова планируют создать порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Глава Домодедова Михаил Ежокин обсудил с руководителем Radius group дальнейшие планы по развитию в округе. Radius group – управляющая компания крупного индустриального парка «Южные врата». Сегодня в индустриальном парке работают 22 крупных резидента. Все площади функционируют на 100%.

В планах на 2022 год – развитие территории. Скоро начнут работу новые резиденты, среди которых DPDgroup, Kärcher и NC Logistic, что позволит создать порядка 1,5 тыс. рабочих мест.

«Был на территории комплекса, условия для работы максимально комфортные: многие процессы автоматизированы, у сотрудников достойная заработная плата. Парк имеет хорошую логистику – находится на пересечении М-4 и ЦКАД, в отдалении от жилых микрорайонов. Важно, что несмотря на то, что предприятия комплекса обслуживают большой автопарк, территория обеспечена большой зоной с сотнями парковочных мест», – сказал Ежокин.