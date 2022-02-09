РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 фев. Сотрудники управлящей компании извлекли кота из вентиляционной шахты в одном из ЖК Королева, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В ЖК «Парад планет» кот попал в вентиляционную шахту. Жалобное мяуканье слышалось со стороны стены, где располагается шахта первой секции. Бдительные жители обратились в свою управляющую компанию.

Оперативно прибывшие сотрудники по звуку определили местонахождение кота, проделали отверстие в стене и благополучно вызволили беднягу. Отверстие в стене заделали, кот цел и невредим, передан хозяину.

«Как животное попало в вентиляционную шахту, остается загадкой, спасибо жителям, благодаря неравнодушию которых кот спасен. Я призываю всех быть добрее, а владельцев животных – внимательнее», – сказала заместитель руководителя управляющей компании «Основа» Анна Чумакова.

Коты нередко пролезают в вентиляцию и попадают в ловушку. Чтобы этого не произошло, коммунальщики рекомендуют закрывать решетками вентиляционные отверстия в стенах квартиры, не оставлять двери из квартиры в подъезд открытыми, а при наступлении теплой погоды закрепить на окнах сетки системы «антикошка», тогда при проветривании не будет опасности падения кошки из окна. Также не стоит оставлять открытой дверь на балкон, чтобы животное не забралось на ограждение балкона и не упало с него.