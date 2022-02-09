РИАМО - 9 фев. Российский комментатор Дмитрий Губерниев нецензурно выразился в отношении ситуации с якобы сомнительным допинг-тестом одного из российских фигуристов, выступавших на Олимпиаде в Пекине.

Ранее СМИ сообщали, что результаты командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста. Кроме того, награждение отечественных спортсменов затягивается из-за консультаций специалистов. Официальных подробностей по инциденту по нет.

«Если это правда, то это ***** (трындец - ред.). Нам только этого не хватало. Ждем разбирательств. Вспоминаются слова незабвенного Черномырдина: «Никогда такого не было — и вот опять», — сказал Губерниев в интервью «Чемпионату».

Соревнования закончились 7 февраля. Победу в командном турнире по фигурному катанию одержала сборная РФ, серебро взяла команда из США, а бронзу — Япония.

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