РИАМО - 9 фев. Халатное отношение собственников к охране торговых точек, особенно в удаленных поселениях, повышает риск разбойных нападений на магазины. Предпринимателям необходимо иметь сертифицированную охрану, на которой не стоит экономить, сообщил РИАМО член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Ранее в подмосковной Истре произошло нападение на магазин «Пятерочка». Четверо грабителей избили бейсбольными битами директора торговой точки, ее мужа и продавца-кассира. Последняя скончалась на месте. Налетчиков задержали, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

«Меры безопасности, которые предъявляются к подобным торговым точкам, предусматривают одинаковый набор мер защиты, независимо от того, где находится торговая точка. Но владельцы очень часто пренебрегают этими мерами безопасности, кто-то экономит, кто-то не обращает внимание на вышедшую из строя сигнализацию, на неработающие камеры», - сказал Черкасов.

Он отметил, что зачастую такое беспечное отношение к безопасности наблюдается в удаленных населенных пунктах, и именно это привлекает преступников.

«Они всегда ищут слабые места. А охранники должны быть в обязательном порядке», - заключил Черкасов.

Ранее он отметил, что трагедия в Истре послужит толчком к тому, чтобы еще раз проверить сертификацию и лицензирование деятельности охранных структур.

Разбойное нападение на магазин в Истре. ВИДЕО>>