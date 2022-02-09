РИАМО - 9 фев. Халатное отношение собственников к охране торговых точек, особенно в удаленных поселениях, повышает риск разбойных нападений на магазины. Предпринимателям необходимо иметь сертифицированную охрану, на которой не стоит экономить, сообщил РИАМО член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.
Ранее в подмосковной Истре произошло нападение на магазин «Пятерочка». Четверо грабителей избили бейсбольными битами директора торговой точки, ее мужа и продавца-кассира. Последняя скончалась на месте. Налетчиков задержали, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.
Он отметил, что зачастую такое беспечное отношение к безопасности наблюдается в удаленных населенных пунктах, и именно это привлекает преступников.
«Они всегда ищут слабые места. А охранники должны быть в обязательном порядке», - заключил Черкасов.
Ранее он отметил, что трагедия в Истре послужит толчком к тому, чтобы еще раз проверить сертификацию и лицензирование деятельности охранных структур.
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