РИАМО - 9 фев. Дети разных возрастных групп начали чаще болеть в волну распространения штамма коронавируса омикрон. Инфекция у детей может протекать как бессимптомно, так и в средней, и в тяжелой форме, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
Он добавил, что на первом этапе заражения омикроном преимущественно отмечался рост заболеваемости детей до 5-летнего возраста. У каждого третьего проявлялась диарея, потому что инфекция сказывалась на желудочно-кишечном тракте. Также отмечалось поражение бронхов и верхних дыхательных путей.
В первую очередь в зоне риска находятся дети до 1 года. Им инфекцию приносят члены семьи, потому что они не соблюдают правила защиты от инфекции и иногда не вакцинированы.
Также выделяется возрастная категория детей от 14 до 17 лет. Эта категория детей является наиболее активной, и их только начали прививать от коронавирусной инфекции, поэтому иммунная прослойка у них не самая высокая.
«Расклад такой же, как и у взрослых. Дети болеют также и бессимптомными, малосимптомными, тяжелыми и среднетяжелыми формами», — уточнил Горелов.
Он добавил, что у детей стали чаще выявлять самую тяжелую форму инфекции, которая требует госпитализации.
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