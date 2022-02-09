РИАМО - 9 фев. Дети разных возрастных групп начали чаще болеть в волну распространения штамма коронавируса омикрон. Инфекция у детей может протекать как бессимптомно, так и в средней, и в тяжелой форме, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«У нас четко ведется статистика заболеваемости, на детей ежегодно приходилось 10-15% (заражений – ред.). <…> С приходом омикрона дети стали такими же восприимчивыми, как и взрослые», - рассказал Горелов.

Он добавил, что на первом этапе заражения омикроном преимущественно отмечался рост заболеваемости детей до 5-летнего возраста. У каждого третьего проявлялась диарея, потому что инфекция сказывалась на желудочно-кишечном тракте. Также отмечалось поражение бронхов и верхних дыхательных путей.

В первую очередь в зоне риска находятся дети до 1 года. Им инфекцию приносят члены семьи, потому что они не соблюдают правила защиты от инфекции и иногда не вакцинированы.

Также выделяется возрастная категория детей от 14 до 17 лет. Эта категория детей является наиболее активной, и их только начали прививать от коронавирусной инфекции, поэтому иммунная прослойка у них не самая высокая.

«Расклад такой же, как и у взрослых. Дети болеют также и бессимптомными, малосимптомными, тяжелыми и среднетяжелыми формами», — уточнил Горелов.

Он добавил, что у детей стали чаще выявлять самую тяжелую форму инфекции, которая требует госпитализации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>