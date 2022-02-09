РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Спасатели Люберец предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед водоемов, там могут быть скрытые снегом полыньи и лунки, сообщили в Люберецком ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам спасателей, на большинстве водоемов лед промерз достаточно хорошо, однако из-за снегопадов полыньи, трещины и лунки могут быть спрятаны от глаз любителей зимней рыбалки. Также из-за резкого наступления тепла в некоторых местах озер, рек и прудов лед может быть тонким.

Сотрудники «Мособлпожспаса» продолжают вести профилактические мероприятия и проверять состояние льда на водоемах.