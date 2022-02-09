РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Во дворе на улице Рощинской в микрорайоне Климовск Подольска в июне установят новую детскую площадку, сообщил депутат округа Александр Дудкин.

Александр Дудкин совместно с начальником теруправления «Климовск» Романом Ермаковым и коллегами-депутатами встретился с жителями микрорайона Климовск по вопросу установки детской игровой площадки во дворе дома 1 по улице Рощинской.

«Ранее жители обращались в администрацию округа, к главе и к депутатам с просьбой построить современную детскую площадку. Главой принято положительное решение. С коммунальными службами согласован участок в 220 кв. м. Установка планируется в июне 2022 года», - написал Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе работ уложат травмобезопасное покрытие, игровые элементы установят с учетом зон безопасности. Песочница будет установлена отдельно. Помимо этого, во дворе появятся дополнительные опоры освещения, а вместо железного ограждения будут высажены 50 кустарников.

Дудкин добавил, что существующая площадка была установлена в 2015 году, когда требований к покрытию не было.