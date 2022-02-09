РИАМО - 9 фев. Внеплановую проверку охранных структур могут провести в Подмосковье после разбойного нападения на магазин в Истре, в ходе которого была убита женщина-продавец, сообщил РИАМО член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Ранее четверо злоумышленников напали на магазин «Пятерочка» в Истре. Грабители избили бейсбольными битами директора торговой точки, ее мужа и продавца-кассира. Последняя скончалась на месте от полученных травм. Налетчиков удалось задержать по горячим следам, возбуждено уголовное дело.

«Все эти ситуации, как правило, отрабатываются охранниками. А все они должны быть лицензированы, иметь свидетельства, пройти курс обучения. Сейчас трудно говорить, по чьей вине это произошло, где была недоработка. Еще предстоит с этим разбираться. Эта трагедия послужит толчком к тому, чтобы еще раз проверить сертификацию и лицензирование деятельности охранных структур. Может, мы что-то добавим на тот курс обучения, который они проходят», - сказал Черкасов.

Он отметил, что сначала предстоит проанализировать действия охраны магазина и работу сигнализации в торговой точке.

«По результатам расследования этого происшествия мы посмотрим, какие статьи закона были нарушены, кто не доработал, где была нарушена инструкция, кем из должностных лиц не были приняты меры по обеспечению сохранности этой торговой точки. Будем предлагать усилить меры безопасности», - заключил Черкасов.

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