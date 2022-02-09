РИАМО - 9 фев. Главу ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным источника в центральном аппарате партии, Жириновский в данным момент доставлен в больницу и сейчас находится под постоянным контролем врачей.

«Он чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать», — сказал глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюмин.

Ранее СМИ писали, что лидер ЛДПР заразился коронавирусом. У него диагностировано поражение легких.

В декабре Жириновский заявил, что сделал восьмую прививку от коронавируса из-за низкого уровня антител. Кроме того, политик сообщал, что он «ревакцинировался каждые два месяца».

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