РИАМО - 9 фев. АО «Мосэнергосбыт» предупреждает жителей Москвы и Подмосковья об участившихся случаях мошенничества и визитах лжеэлектриков, сообщает пресс-служба компании.

Часто мошенники представляются специалистами АО «Мосэнергосбыт». Жители Московского региона начали находить в почтовых ящиках уведомления, в которых написано о необходимости срочной замены автоматов.

Лжеэлектрики обходят квартиры, предлагая платно поменять автоматы. Они уверяют жильцов, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учета.

Жителям региона напомнили, что замена прибора учета производится бесплатно в том случае, если он вышел за МПИ или сломался, независимо от состояния автоматов.

А еще сотрудники АО «Мосэнергосбыт» не обходят потребителей, предлагая платные услуги.