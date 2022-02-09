РИАМО - 9 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с заявлением главы внешней дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия и Китай могут создать мощный альянс «двух авторитарных стран», пишет Газета.ru.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕC Жозеп Боррель высказал мнение, что совместное заявление Китая и России о международных отношениях может стать основой для серьезного альянса этих двух государств, которые будут «противостоять демократии».

«Нет, мы абсолютно не согласны. Во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки России или Китайской Республике. Мы — крупные суверенные страны со своей политической системой, со своим устройством государства», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что РФ с уважением относится к устройству других государств, а также никоим образом не вмешивается в их внутренние дела.

Россия, по словам пресс-секретаря президента, «вправе рассчитывать на такое же отношение к ней».