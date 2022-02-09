РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 фев. В Домодедове за сутки выявили еще 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 21 917 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили еще 11 956 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 857 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 665 человек. Выздоровели и выписались 680 559 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>