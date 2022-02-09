РИАМО - 9 фев. «Пятерочка» окажет всю необходимую помощь семье продавщицы, которую убили при ограблении магазина в Истре, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Ранее четверо злоумышленников напали на магазин в Истре. Грабители избили бейсбольными битами директора торговой точки, ее мужа и продавца-кассира. Последняя скончалась на месте от полученных травм. Налетчиков удалось задержать по горячим следам.

«В настоящий момент мы находимся в тесном контакте с родственниками Людмилы Вяткиной, которая работала кассиром в нашем магазине в подмосковной Истре. Торговая сеть выражает соболезнования родственникам Людмилы, покроет все расходы на похороны, а также выплатит миллион рублей семье», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, компания компенсирует расходы на лечение директору магазина и ее мужу, которые получили серьезные травмы. Они также получат материальную помощь.

«Мы взаимодействуем с полицией и оказываем полное содействие, чтобы виновные понесли справедливое наказание», - заключили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. В ближайшее время задержанным налетчикам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Разбойное нападение на магазин в Истре. ВИДЕО>>