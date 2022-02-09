РИАМО - 9 фев. На портале «Активный гражданин» продолжается голосование по выбору имени для детеныша домашнего яка из Московского зоопарка. Свои голоса уже отдали свыше 118 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

На выбор пользователей портала представлены 3 варианта: Звездочка, Эльза и Фекла. Кроме того, все желающие могут предложить собственный вариант.

Имя Звездочка было предложено из-за белого пятнышка на лбу детеныша. Этот вариант сейчас лидирует в голосовании, его выбрали свыше 44 тыс. человек (37% респондентов). Второе место занимает имя Эльза, отсылающее к героине популярного мультфильма, с более чем 30 тыс. голосов (26%). На третьем месте расположилось имя Фекла, которое предложили сотрудники пресс-службы зоопарка. За него проголосовали более 28 тыс. пользователей «Активного гражданина» (24%).

Собственный вариант имени предложили свыше 7 тыс. опрошенных, что составляет 6% от общего числа респондентов.

Детеныш домашнего яка родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Родителей-яков зовут Кора и Михаил. Домашний як относится к виду парнокопытных из рода настоящих быков. Их одомашнили в начале I века до нашей эры. В быту их используют для получения молока и шерсти.

Домашних яков отличает густая длинная шерсть, которая свисает ниже живота. Масса самцов может достигать 500 кг, а самок – 330 кг.

Ранее пользователи портала «Активный гражданин» уже выбирали имя для зверей из Московского зоопарка. Белую медведицу, спасенную золотодобытчиками в Красноярском крае, назвали Хатангой, а медвежонку из Якутии дали имя Томпа.