РИАМО - 9 фев. Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам. Она приняла такое решение после выхода негативных публикаций в адрес российского лыжника Александра Большунова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Норвежское издание NRK опубликовало материал о победе Большунова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. В тексте прослеживался посыл, что спортсмен должен был дождаться золотой медали до Олимпиады 2026 года.

Также в тексте статьи фигурировал негативный фрагмент об участии российских спортсменов в дисциплине: «Русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона».

Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде. Второе место занял еще один россиянин Денис Спицов. На третьем месте оказался финн Ийво Нисканен.

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