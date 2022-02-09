РИАМО - 9 фев. Решение вопросов более чем по 30 зданиям-долгостроям запланировано в Москве в 2022 году, речь идет об объектах, строительство которых не ведется свыше 2 лет, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в этом направлении идет активная работа.

«В столице продолжается активная работа по ликвидации долгостроев – объектов, строительство которых приостановлено уже более двух лет. Так, в течение этого года планируется решить вопросы не менее чем по 32 объектам незавершенного строительства», – отметил Бочкарев.

Он также добавил, что с начала года долгостроями перестали быть уже 2 проблемных объекта.

«Были введены в эксплуатацию инженерные сети в квартале 78 Бутырского хутора в СВАО, а также возобновлены работы по возведению паркинга на ул. Джалиля Мусы, вл. 23/56», — сказал заммэра.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что скоро работы возобновятся на ул. Наметкина, вл. 10Д. Там в прошлом месяце было получено разрешение на реконструкцию долгостроя под размещение апарт-отеля.

«Кроме того, в течение года планируется завершить работы и оформить актами приемки ряд объектов инженерии, часть из которых подлежит демонтажу. По некоторым объектам работа будет организована силами Госинспекции по недвижимости», — заключил Левкин.

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