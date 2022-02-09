РИАМО - 9 фев. Смартфоны в среднем живут 3-5 лет. Однако по истечении этого срока их не стоит выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В состав устройства входят вещества, которые могут навредить экологии, сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«В составе устройства есть токсичные вещества и компоненты, такие как пластик, (другие – ред.) полимерные материалы, металлы из аккумулятора, которые могут навредить людям и окружающей среде. Либо это вещества, которые долго разлагаются, что тоже может негативно сказаться на экологии», – сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Лучше всего сдать гаджет на утилизацию или воспользоваться программой трейд-ин в одном из магазинов и получить в обмен на старое устройство скидку на новый смартфон. Условия акций у разных ретейлеров могут отличаться.

Еще один вариант – отнести старый смартфон в ближайший сервисный центр, возможно, там его примут на запчасти.