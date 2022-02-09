РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Работа ряда новых автобусных маршрутов, которые обслуживают ЖК «Измайловский лес» в подмосковной Балашихе, не изменится, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

С 1 января 2022 года для улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК в дополнение к существующему маршруту №1263к до м. «Новогиреево» были запущены дополнительные - №№15И и 336 до м. «Первомайская», а также №15Р «ЖК «Измайловский лес» - ст. Реутово - м. «Первомайская». Средний интервал движения на маршрутах составляет 15-25 минут.

Опубликованная ранее в ряде пабликов информация об отмене новых маршрутов является недостоверной. Отмена вышеперечисленных маршрутов не планируется.