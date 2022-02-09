РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 фев. Жители Щелкова могут решить вопросы парковки велосипедов и обустройства колясочной за счет демонтажа мусоропровода в доме, для этого необходимо воспользоваться порталом ЕАИС ЖКХ, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в программе демонтажа мусоропроводов необходимо: инициировать общее собрание (в очной форме или в электронном виде), проголосовать по вопросу реализации указанных работ в своем доме, в случае положительного решения - предоставить утвержденный протокол в администрацию.

После получения протокола в администрации сформируют и направят заявку на проведение работ в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.