РИАМО - 9 фев. На мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде во время сортировки бытовых отходов были найдены фрагменты мужского тела – голова и руки. Следствие проводит проверку, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Доследственную проверку проводит Бутырский межрайонный следственный отдел СУ по СВАО ГСУ СК РФ по Москве.

В настоящее время проводится целый комплекс мероприятий. Для установления личности жертвы назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Сотрудникам СК также предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.