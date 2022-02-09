РИАМО - 9 фев. Аферисты в очередной раз обворовали племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева. На этот раз сумма ущерба составила 16 млн рублей, передает ТАСС.

Как сообщил источник издания, ветеран обратился в правоохранительные органы. Он рассказал, что перевел телефонным мошенникам осенью прошлого года порядка 16 млн рублей.

Это уже не первый случай, когда мужчина становится жертвой аферистов. В 2021 году мошенница едва не похитила у него 5 млн рублей. Ее удалось вовремя задержать в квартире Аллилуева, когда тот передавал женщине деньги. Ее осудили.

Леонид Аллилуев - сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

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